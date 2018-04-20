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الوطن

"تعليم النواب": تسلمنا النظام الجديد من الوزارة بعد انتظار 15 شهرا

منذ 28 دقيقة
كتب: خالد الأسمر
"تعليم النواب": تسلمنا النظام الجديد من الوزارة بعد انتظار 15 شهرا

جمال شيحة

قال الدكتور جمال شيحة رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن اللجنة تسلمت منظومة تطوير التعليم الجديدة من الوزارة خلال اجتماعها مع وزير التربية والتعليم.

وأضاف شيحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" أن اللجنة ظلت تنظر هذه الخطة منذ 15 شهرًا لتصل بشكل رسمي.

وأشار، إلى أن اللجنة ستتطلع على تفاصيل هذه الملفات التي تشملها الخطة بمحاورها المختلفة وبناء عليه سيتم دعوة كل مسؤول بوزارة التربية والتعليم عن ملف معين إلى الاجتماع الاسبوع المقبل لمناقشة كافة الملفات.

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