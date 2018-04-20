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الوطن

غدا.. "الإدارية العليا" تنظر طعون إعادة بث القنوات الدينية

منذ 11 دقيقة
كتب: محمد عيسى
غدا.. "الإدارية العليا" تنظر طعون إعادة بث القنوات الدينية

مجلس الدولة

تنظر الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبوالعزم رئيس مجلس الدولة، غدا، الطعون المقامة من الشركة المصرية للأقمار الصناعية، لإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري (أول درجة) للشيخ يوسف البدري، بإعادة بث القنوات الدينية المغلقة.

وكان الشيخ الراحل يوسف البدري أقام دعوى ضد وزيرى الإعلام والاستثمار، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية النايل سات، ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة الإعلامية، ورئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون بصفتهم، اعتراضًا على غلق بعض القنوات الدينية.

وطالب "البدري"، في دعواه بوقف تنفيذ القرار الصادر بوقف 7 قنوات فضائية هي: "الناس والرحمة والخليجية والحافظ والصحة والجمال ووصال وصفا"، وإلغاء القرار واعتباره كأن لم يكن، وإعادة بثها من جديد.

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