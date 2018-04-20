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الوطن

قافلة وزارة الداخلية الطبية توقع الكشف على 627 مواطنا بكفر الشيخ

منذ 50 دقيقة
كتب: سمر عبد الرحمن
قافلة وزارة الداخلية الطبية توقع الكشف على 627 مواطنا بكفر الشيخ

قافلة وزارة الداخلية بكفر الشيخ-ارشيفية

وقع أطباء القافلة الطبية التي نظمتها وزارة الداخلية، بقرية الفقهاء البحرية التابعة لمركز سيدى سالم في كفر الشيخ، الكشف الطبي على 627 مواطناً من أهالي القرية.

وقال اللواء أحمد صالح، مدير أمن كفر الشيخ، إن القافلة كانت بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بالوزارة، وضمت كافة التخصصات منها جراحة، والرمد، والعظام، والمسالك البولية، والباطنة، والقلب، والجلدية، والباطنة، والكبد، وكذلك صيدلية متنقلة تشمل كافة أنواع العلاج لتمارس أعمالها بتوقيع الكشف الطبي على المواطنين ومعمل تحاليل متنقل.

وأضاف مدير الأمن، أن القافلة الطبية مارست عملها بتوقيع الكشف الطبي على المواطنين في إطار توجيهات اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، بتوفير كل أوجه الرعاية الصحية للمواطنين .

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