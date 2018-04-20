وزارة الدفاع الروسية تكشف عن دليل جديد على صنع المسلحين لـ"الكيميائي"

عثر عسكريون روس على دليل آخر على قيام المسلحين في بلدة دوما بغوطة دمشق الشرقية بتصنيع الأسلحة الكيميائية داخل مختبرات عثر عليها مؤخرا.

وقال الممثل عن قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي التابعة لوزارة الدفاع الروسية، العقيد ألكسندر روديونوف، للصحفيين اليوم الجمعة: "أثناء فحص المختبر الكيميائي التابع للمسلحين (في دوما) عثر على كميات كبيرة من مادة هيكسامين ويشكل ذلك دليلا آخر على أن المسلحين قاموا بتصنيع الأسلحة الكيميائية".

وبين روديونوف أن هذه المادة تستخدم في تصنيع المتفجرات والمواد العسكرية السامة، مثل غاز السارين"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.