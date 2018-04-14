الدفاع الروسية: ضرب سوريا رد فعل على نجاحاتها في التحرر من الإرهاب

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، إسقاط 5 صواريخ من الـ9 صواريخ التي وجهات لمطار ميزا، ومن 16 صواريخ التي وجهت لحمص اعترض 13 صاروخا، ومن 30 صاروخا وجهت لبلدات مختلفة أسقط 3 منهم.

وأضافت الدفاع الروسية، خلال مؤتمر صحفي لها، أن المواقع التي يفترض بما يسمى بصنع الكيماوية السورية مدمرة جزئيا، ووضعت القوات الروسية للدفاع الجوي في حالة تأهب والصواريخ المجمعة لم تدخل منطقة سيطرة القوات الروسية.

وتابعت الدفاع الروسية، أن الضربات التي وجهت لسوريا هي عبارة عن رد فعل غربي للنجاحات التي حققتها القوات السورية التي حررت أراضي بلادها من الإرهابيين.

ووجهت الضربات في اليوم المخطط له أن تبدأ بعثة منظمة حظر الأسلحة الكيماوية عملها في سوريا، وهذا دليل على عدم اهتمام أمريكا بموضوعية التحقيقات ولنيتها إفشال العملية السلمية في سوريا، وليس له علاقة بمكافحة الإرهاب الدولي.

وأمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر اليوم، القوات الأمريكية بتوجيه عدة ضربات دقيقة لمواقع عسكرية داخل سوريا قال إنها تحوي أسلحة كيماوية، وقالت تريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا إنه لابديل عن استخدام القوة العسكرية ضد سوريا، فيما أمر إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي قواته بشن ضربات على سوريا.

واستهدفت الضربات مستودعات للجيش في مدينة حمص، ومطار المزة ومركز البحوث في برزة بدمشق، كما أعلن "البنتاجون" أنهم أطلقوا من 100 إلى 120 صاروخا، وأشار التليفزيون السوري إلى أنهم أسقطوا 13 صاروخا في منطقة الكسوة.

فيما اعتبر السفير الروسي لدى واشنطن أن ضرب سوريا "إهانة لبوتين"، وأنها جاءت في الوقت الذي كان لدى سوريا فرصة للسلام.