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الوطن

كريم حسن شحاتة لمرتضى منصور: "متقدرش تشتمني"

منذ 4 دقيقة
كتب: عبد الرحمن خالد
كريم حسن شحاتة لمرتضى منصور: "متقدرش تشتمني"

كريم حسن شحاتة

قال الإعلامي كريم حسن شحاتة، إنه أصبح يمنع مرتضى منصور من التحدث على الهواء، بسبب أنه يتلفظ بألفاظ خارجة على الهواء، ولا يستطيع أحد التحكم في كلامه.

وأضاف شحاتة، خلال حوار له في برنامج "عم يتساءلون"، المذاع عبر فضائية "إل تي سي" أن مرتضى منصور هاجم والده حسن شحاتة، بسبب انتقاده للنادي، وانهيار الألعاب الجماعية.

وتابع أن مرتضى يقوم بالهجوم على الأشخاص ككارت إرهاب حتى لا يهاجم أحد النادي، متابعًا: "طالع عاوز يقول ده رجل كبر وخرف وفقد الذاكرة".

واستطرد: "مرتضى راجل مش محترم، ومش بيعرف يتعامل مع الناس اللي في الوسط الرياضي، وشتم ناس كتير في مصر، ومحدش بيكلمه، وميقدرش يشتمني ولا يكلمني، وهو عارف لو شتم هيحصل فيه إيه".

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