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الوطن

"الكهرباء": نسعى لتحويل مصر إلى محور إقليمي لتبادل الطاقة

منذ 20 دقيقة
كتب: خالد الأسمر
"الكهرباء": نسعى لتحويل مصر إلى محور إقليمي لتبادل الطاقة

أيمن حمزة

قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن السياسة العامة للدولة تسعى لأن تكون مصر محورا إقليميا لتبادل الطاقة.

وأضاف حمزة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة الآن" المذاع عبر فضائية "الحياة" أن مصر بحكم موقعها جعل هناك ربط متواجد مع الأردن وليبيا.

وأشار، إلى أن هناك دراسة جدوى للربط مع الأردن في مجال الطاقة بمعدل من 2000 إلى 3000 ميجاوات بدلا من 450 ميجاوات، وبالنسبة لليبيا فهناك كذلك اتجاه لزيادة قدرتهم في مجال الطاقة.

وتابع حمزة بأن هناك كذلك ربط مع المملكة العربية السعودية وقبرص عن طريق الكابلات البحرية بالإضافة إلى الربط الكهربائي مع السودان.

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