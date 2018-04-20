ميلادينوف يطالب بالتحقيق في ظروف استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال

طالب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف بالتحقيق في ظروف استشهاد الطفل محمد إبراهيم أيوب (15 عاما) من بلدة جباليا، اليوم الجمعة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال ملادينوف في تغريدة على "تويتر" إن "إطلاق النار على الأطفال أمر مشين. كيف يمكن أن يساهم قتل طفل بغزة اليوم في تحقيق السلام؟ هذا غير ممكن ! بل إن ذلك يغذي الغضب ويولد المزيد من القتل. يجب حماية الأطفال من العنف وعدم تعريضهم له، كما لا يجوز قتلهم. يجب التحقيق في هذه الحادثة المأساوية".

وشنت وسائل التواصل الاجتماعي الإسرائيلية هجوما واسعا على ميلادينوف بسبب نشره التغريدة المتعلقة بالطفل الشهيد أيوب،وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

واستشهد اليوم أربعة مواطنين، بينهم الطفل أيوب الذي أصيب برصاصة متفجرة في رأسه، وأصيب أكثر من 729 آخرين، نتيجة استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرات شعبية سلمية تتواصل للجمعة الرابعة على التوالي، قرب السياج الفاصل شمال وشرق قطاع غزة.