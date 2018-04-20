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الوطن

وكيل "صحة مطروح": مركز طبي جديد لعلاج فيروس سي بقرية 27 بالحمام

منذ 35 دقيقة
كتب: محمد بخات
وكيل "صحة مطروح": مركز طبي جديد لعلاج فيروس سي بقرية 27 بالحمام

مركز طبى - صورة أرشيفية

أعلن الدكتور محسن طه عبدالرازق وكيل وزارة الصحة بمطروح، عن إنشاء مركز طبي جديد، بقرية 27 بنجر السكر بمركز ومدينة الحمام بمحافظة مطروح، لتقديم خدمات علاج فيروس سي وخدمات علاجية ووقائية.

وتفقد كيل وزارة الصحة بمطروح الوحدات الصحية بقرى البنجر قرية 24 وقرية 27 بمركز ومدينة الحمام للوقوف على الخدمات الصحية المقدمة بها يرافقه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق مدير عام الطب الوقائى بمديرية الصحة بمطروح والنائب أحمد رسلان النائب الأول لرئيس البرلمان العربى والدكتور صلاح سرى مدير الإدارة الصحية بالحمام وأحمد عبدالخالق رئيس قسم المتابعه بمديرية الصحه بمطروح، وزار وكيل الوزارة تلك الوحدات بهدف الإستقرار على وحدة صحية لتقديم خدمات علاجية ووقائية، وإنشاء مركز طبي متكامل لعلاج فيروس سى، كما تفقد وكيل وزارة الصحه مستشفى الحمام المركزي للتأكد من انتظام العمل بها.

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