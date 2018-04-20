"مستقبل وطن" بالغربية ينظم احتفالية لتكريم أسر الشهداء

نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة الغربية بقيادة المهندس محمد حماد، احتفالية كبرى تحت عنوان "في حب الوطن"، لتكريم أفراد أسر الشهداء والأمهات المثاليات وعدد من القيادات العمالية والشخصيات الشعبية والتنفيذية، على مسرح غزل المحلة، وذلك فى إطار حرص الحزب على تحقيق تواصل دائم مع جميع طوائف المجتمع المحلاوي.

وقدم قيادات الحزب شهادات التكريم والدروع إلى أهالي الشهداء والأمهات والشخصيات العامة والقيادات التنفيذية والشعبية.

وحضر الاحتفالية، النائب سامح حبيب، عضو مجلس النواب، ومسؤل قطاع وسط الدلتا، والمهندس محمد حماد، والدكتور محمد خليفة، عضو مجلس النواب.