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الوطن

وكيل "تعليم بورسعيد" يتفقد أعمال المدرسة اليابانية

أمس PM 11:04
كتب: هبه صبيح
وكيل "تعليم بورسعيد" يتفقد أعمال المدرسة اليابانية

تعليم بورسعيد

تفقد نبوي باهي وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم، المدرسة المصرية اليابانية لمتابعة المراحل النهائية لأعمال البناء والتجهيزات بها وذلك قبل ساعات من زيارة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء لتفقدها وعدد من المستشفيات ولقائه بالقيادات بالمحافظة غدا وبعد غد، رافق باهي في الجولة التفقدية المهندس صلاح عبدالعال مدير عام هيئة الأبنية التعليمية ببورسعيد.

وصرح وكيل الوزارة، أن هذه النوعية من المدارس ستمثل إضافة قوية لمنظومة التربية والتعليم وستساهم فى ترسيخ وغرس الأخلاق والسلوك المنضبط لدى الطلاب الناشين، وتمنى باهي أن تنتهى التجهيزات قبل بداية العام الدراسي القادم بالشكل الذي يليق بأبنائنا الطلاب.

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