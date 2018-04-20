"معا يدا واحدة ضد الإرهاب" ضمن الاحتفال بأعياد سيناء بإعلام بورسعيد

عقد مركز النيل بمجمع إعلام برسعيد بالتعاون مع مدرسة المشير الإعدادية بنات إحتفالية بعنوان "معا يدا واحدة ضد الإرهاب" ضمن الاحتفال بذكرى أعياد سيناء.

وصرحت مرفت الخولي مدير مجمع إعلام بورسعيد والقناة، بأن المبادرة مستمرة وتستهدف غرس قيم الإنتماء والمواطنة فى الجيل الجديد و تعريفهم بتاريخ الوطن ومعناه وأيضأ برموز الوطن والشهداء الذين ضحوا بحياتهم فى سبيل الدفاع عن تراب هذه الأرض الغالية.

وأوضحت عبير حنفى مدرية المدرسة أن للمدرسة دور كبير فى تكوين الوعي لدى الطالبات وأن المؤسسات التربوية في المجتمع ليست مصدر للتثقيف العلمي والإعداد التربوي فحسب، بل هي المصنع الذي تعد فيه شخصيات المستقبل للإلتحاق بالجامعة لكي يسهموا في الإنتاج والخدمات والدفاع الوطني لصالح المجتمع مما يعمق ويقوي الإنتماء الوطني لدى الطلاب.

واستعرض ياسر عبد الوهاب رئيس لجنة الثقافة الدينية بالمجلس الاعلى للثقافة وكبير أئمة بأوقاف بورسعيد فى محاضر الإنتماء كأحد دعائم بناء الفرد والمجتمع والأمة، وبدونه لايمكن للفرد أن يدافع عن وطنه ومجتمعه ويحميه أو يساهم بإخلاص في بنائه، واليوم يواجه مجتمعنا تحديات فكرية تستلزم العمل على تعزيز الإنتماء والتماس السبل الكفيلة بغرسه ومد جذوره في أعماق تربتنا، وأن نتمثله سلوكاً وممارسة وثقافة ووعيا، لنصل به إلى بر الأمان في ظل الظروف والمتغيرات الراهنة، ففي الوقت الحالي يحتاج وطننا منا أن نكون جميعاً يداً واحدة تبني ولا تهدم، تعَّمر ولا تخَّرب، تزرع ولا تحرق، تربي ولا تقتل، إذ الناتج من ذلك كله لن يحصده سوانا،وتم التأكيد على أن الإنتماء للوطن ليس شعاراً براقاً بل ممارسة وتطبيقاً لمبادئ وقيم ورثناها و تعلمناها من ديننا حيث أن جميع الأديان تحث على حب الوطن، والإهتمام بخيره ورفاهيته، والولاء والإخلاص له، والحنين له وصعوبة الإبتعاد عنه، والمحافظة على أسراره، والدفاع عنه.