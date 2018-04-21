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الوطن

مؤلف "براءة ريا وسكينة" ينفي اعتذار "البارودي" بسبب أحمد سعد

منذ 35 دقيقة
كتب: ضحى محمد
مؤلف "براءة ريا وسكينة" ينفي اعتذار "البارودي" بسبب أحمد سعد

ريم البارودي

نفى أحمد عاشور، مؤلف فيلم"براءة ريا وسكينة" ما تردد عن اعتذار الفنانة ريم البارودي عن المشاركة في الفيلم بسبب طلبها اختيار الممثلين في العمل أو قيامها باستبعاد أي فنان من المرشحين للعمل.

أضاف "ريم لم تفعل ذلك قط واعتذارها عن العمل بسبب ظروف خاصة بها ولكنها في الوقت ذاته لم تتدخل في أي شيء خارج إطار عملها".

وأكد أن ريم اعتذرت عن الفيلم قبل مشاركة أحمد سعد بالغناء فيه، لافتًا "سعد لم يكن سبب اعتذار ريم خاصة وأنه كان سيقوم بالغناء فقط ولا يشارك فيه كممثل".

وأوضح "لا توجد مشكلة بيني وبين ريم، وأنا أكن لها كل الاحترام خاصة بعدما فسخت التعاقد حيث أعادت المبلغ الذي حصلت عليه وهو ما يؤكد أنها فنانة محترمة".

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