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فصل الكهرباء 3 أيام لأعمال الصيانة بطهطا في سوهاج

اليوم AM 12:51
كتب: خالد الغويط
فصل الكهرباء 3 أيام لأعمال الصيانة بطهطا في سوهاج

صورة أرشيفية

قال الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، إنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن بعض المغذيات في هندسة كهرباء طهطا، أيام السبت والثلاثاء والخميس، لأعمال الصيانة وتغيير المحولات للقضاء على أعطال الكهرباء في فصل الصيف نتيجة زيادة الأحمال.

وأوضح المهندس مدحت عيد، رئيس قطاع توزيع كهرباء سوهاج، أنه من المقرر فصل التيار الكهربائي عن قرى ومدينة طهطا من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء أيام السبت والثلاثاء والخميس وتم التنبيه على سكان هذه المناطق من خلال الإذاعة المحلية لاتخاذ التدابير اللازمة لحين الانتهاء من أعمال الصيانة وعودة التيار الكهربائي بصفة دائمة.

وأشار المهندس أشرف عباس، مدير عام التشغيل والصيانة بقطاع توزيع كهرباء سوهاج، إلى أنه سيتم فصل التيار الكهربائي من محطة محولات طهطا جهد 66 على 11 للعمل على تغير الخطوط الهوائية من محولات طما إلى محطة محولات طهطا التابعة لقطاع الشبكات مع توفير التغذية البديلة من محطة محولات طهطا جهد 33 على 11 للمناطق الهامة لمدينة طهطا مثل محكمة طهطا والمستشفى العام والمؤسسات الشرطية والحيوية ومحطة مياه طهطا.

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