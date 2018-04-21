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الوطن

خالد بدوي: زيادة التكلفة وتهالك الآلات يتسبب في خسائر بعض الشركات

اليوم AM 02:49
كتب: خالد الأسمر
خالد بدوي: زيادة التكلفة وتهالك الآلات يتسبب في خسائر بعض الشركات

خالد بدوي

قال الدكتور خالد بدوي وزير قطاع الأعمال، إن أسباب خسائر الشركات ربما تكون لزيادة التكلفة أو لتهالك بعض الآلات والمعدات بها أو عدم أهمية بعض المنتجات.

وأضاف بدوي، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي" أن هناك خطة تم وضعها بإنشاء مصانع جديدة، لافتا إلى أن الشركات لابد وأن تكون قوية ورابحة لتساهم في دعم الاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن الخسائر التي تحققها بعض شركات الأدوية ليست مسؤولية القطاع ولكنها مسؤولية وزارة الصحة التي تختص بتحديد التسعيرة الخاصة بالأدوية.

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