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الوطن

بدوي: عمال "القومية للأسمنت" يحصلون على 4 أضعاف مرتبهم "حوافز"

منذ 41 دقيقة
كتب: شريف سليمان
بدوي: عمال "القومية للأسمنت" يحصلون على 4 أضعاف مرتبهم "حوافز"

وزير قطاع الأعمال

رد الدكتور خالد بدوي، وزير قطاع الأعمال، على ما أُثير بشأن انخفاض أجور العاملين بشركة "القومية للأسمنت"، التي تم نقلها لمحافظة المنيا، قائلًا إن عمال الشركة يحصلون على بدلات كثيرة، بالإضافة إلى حوافز تقدر بأربعة أضعاف مرتباتهم الأساسية.

وأضاف بدوي، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أنه تم توزيع أرباح الشركة لمدة 24 شهرًا بالرغم من تحقيقها خسائر كبيرة، وهو منافٍ للقانون. 

وتابع أن تكلفة إنتاج الأسمنت في "القومية للأسمنت"، أكبر من ضعف انتاجه في أي شركة أخرى. 

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