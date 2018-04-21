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الوطن

ترامب يرحب بإعلان كيم وقف التجارب النووية ويعتبره "نبأ سارا جدا"

منذ 29 دقيقة
كتب: أ ف ب
ترامب يرحب بإعلان كيم وقف التجارب النووية ويعتبره "نبأ سارا جدا"

كيم وترامب

رحّب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، بإعلان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون تعليق التجارب النووية والصاروخية البالستية وإغلاق موقع للاختبارات النووية، معتبرا هذا التطوّر "نبأ ساراً جداً لكوريا الشمالية والعالم".

وقال ترامب في تغريدة على تويتر: "كوريا الشمالية وافقت على تعليق جميع التجارب النووية وإغلاق موقع اختبار رئيسي، هذا نبأ سار جدًا لكوريا الشمالية والعالم - تقدم كبير! نتطلع إلى قمتنا" المرتقبة في غضون أسابيع بين الرئيس الأمريكي والزعيم الكوري الشمالي".

وأتت تغريدة الرئيس الأمريكي بعيد إعلان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون أن بلاده ستتوقف اعتبارا من السبت عن إجراء التجارب النووية والصاروخية البالستية وستغلق موقعا للتجارب النووية في شمال البلاد إثباتاً لصدق نيتها.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية عن كيم أنه "اعتبارا من 21 أبريل ستوقف كوريا الشمالية التجارب النووية وإطلاق الصواريخ البالستية العابرة للقارات".

وأضاف الزعيم الكوري الشمالي خلال اجتماع للجنة المركزية للحزب الأوحد الحاكم أن "الشمال سيغلق موقعا للتجارب النووية في شمال البلاد إثباتا لالتزامه وقف التجارب النووية".

ويأتي هذا التطور الكبير في موقف بيونج يانج قبل أقل من أسبوع من القمة المرتقبة بين الكوريتين والتي تسبق قمة تاريخية مرتقبة في غضون أسابيع بين الزعيم الكوري الشمالي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتابع كيم في تصريحه أنه "بما أنه تم التحقق من الطابع العملاني للأسلحة النووية فنحن لم نعد بحاجة إلى إجراء تجارب نووية أو إطلاق صواريخ متوسطة أو بعيدة المدى أو صواريخ بالستية عابرة للقارات".

وأكد الزعيم الكوري الشمالي أن "موقع التجارب النووية في الشمال أنجز مهمته".

وفي العام الماضي أجرت بيونج يانج أقوى تجربة نووية لها حتى الآن وأطلقت صواريخ بالستية عابرة للقارات قادرة على الوصول إلى أراضي الولايات المتحدة.

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