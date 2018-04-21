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الوطن

عمدة قرية محمد صلاح: "اللاعب خدوم.. لكنه مش مصباح علاء الدين"

منذ 20 دقيقة
كتب: شريف سليمان
عمدة قرية محمد صلاح: "اللاعب خدوم.. لكنه مش مصباح علاء الدين"

محمد صلاح

قال ماهر شيتة، عمدة قرية نجريج بمحافظة الغربية، مسقط رأس محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني، المحترف في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، إن اللاعب صار قبلة للكثير من المحتاجين، موضحًا أن الكثير من المصريين يتوافدون من جميع المحافظات على القرية للحصول على بعض المساعدات.

وأضاف شيتة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي، مقدم برنامج "مانشيت القرموطي"، المُذاع عبر فضائية "النهار": "محمد خدوم ومحب لفعل الخير لكنه مش مصباح علاء الدين والضغط علينا بقى الكبير، وللأسف الإعلام بيضخم أمور كتير جدًا جدًا". 

وتابع: "إحنا محتاجين إن محمد يطلع بينا لأبعد مدى، وللأسف الإعلام بيشتت تركيزه". 

 

 

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