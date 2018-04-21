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الوطن

عمدة قرية نجريج: "نفسي صلاح يروح ريال مدريد"

منذ 17 دقيقة
كتب: شريف سليمان
عمدة قرية نجريج: "نفسي صلاح يروح ريال مدريد"

اللاعب محمد صلاح

قال ماهر شيتة، عمدة قرية نجريج بمحافظة الغربية، مسقط رأس محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني، المحترف في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، إن علاقة قوية تجمعه باللاعب، معربًا عن أمنيته في أن يحترف بالدوري الإسباني.

وأضاف شيتة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي، مقدم برنامج "مانشيت القرموطي"، المُذاع عبر فضائية "النهار": "نفسي يروح ريال مدريد، وقبل كده قلت له روح ليفربول قبل ما يختار يلعب لتشيلسي". 

وطالب عمدة "نجريج" الإعلام بعدم تسليط الضوء على الأعمال الخيرية التي يقوم بها اللاعب حرصًا على مصلحته.

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