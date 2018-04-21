مراجع ضرائب: "رئيس المأمورية حرض الأمن على ضربي زي الحرامية"

قال طارق الكاشف، مراجع ضرائب بمأمورية إمبابة، إنه تعرض للضرب بسبب تقديمه شكوى ضد رئيس المصلحة.

وأضاف الكاشف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي، مقدم برنامج "مانشيت القرموطي"، المُذاع عبر فضائية "النهار"، أنه فوجئ بإحالته للتحقيق، وعندما ذهب إلى جهة التحقيق اعتدى عليه أفراد الأمن بالضرب، موضحًا: "اتضربت كأني حرامي، وفرد أمني قالي هنضربك بالجزمة".

وتابع أنه طلب النجدة فور وقوع الاعتداء عليه، وفور وصول أمين الشرطة المشارك في التحقيق، اعتدى نفس الشخص عليه وعلى أمين الشرطة شاتمًا إياه.

وأردف: "قولت لأمين الشرطة شوفت شتمك إزاي، قالي محدش عملي حاجة، ولما روحت القسم لاقيت اللي ضربني وشتمني عملي محضر، ودخلونا الحجز بالكلبشات، واضطريت أتصالح وأمشي عشان متبهدلش أكتر من كده".