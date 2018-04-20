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الوطن

بالفيديو| جابر القرموطي يتعرض لموقف محرج على الهواء بسبب "منتحل شخصية"

منذ 11 دقيقة
كتب: شريف سليمان
بالفيديو| جابر القرموطي يتعرض لموقف محرج على الهواء بسبب "منتحل شخصية"

الإعلامي جابر

تعرض الإعلامي جابر القرموطي لموقف محرج على الهواء، بعدما قال إن مواطنًا طلب معاش من وزارة التضامن، إلا أنه اكتشف أنه مُعين في وزارة الصحة منذ 15 عامًا، وذلك خلال تقديم برنامج "مانشيت القرموطي"، المُذاع عبر فضائية "النهار". 

وتحدث القرموطي، إلى شخص ادعى أنه صديق هذا المواطن، وقال إنه يتحدث بالنيابة عنه نظرًا لظروف صحية طارئة ألمت به، إلا أن الأخير دخل على الهواء ونفى أن يكون على علاقة بالمتصل، فانفعل مقدم برنامج "مانشيت القرموطي"، وقال موجهًا حديثه لفريق إعداد البرنامج: "وانتوا طلبتوه إزاي يا جدعان؟!".

 

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