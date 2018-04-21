رئيس الجبل الأسود المنتخب يخطط لتحسين العلاقات مع روسيا

أعلن زعيم الحزب الديمقراطي الاشتراكي الحاكم في الجبل الأسود، ميلو جوكانوفيتش، بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية في البلاد، أنه يخطط لتحسين العلاقات مع روسيا.

وقال الرئيس المنتخب لوكالة سبوتنيك اليوم، إن "العلاقات بين الجبل الأسود وروسيا تحددها الصداقة القائمة منذ قرون في جميع الأوقات. لهذا علينا أن نحاول معا لكي نستمر بهذه الطريقة والآن، عندما تحتاج العلاقات أن تكون أكثر حداثة، سأحاول المساهمة بهذا الصدد كرئيس للبلاد. نحن بلد بلقاني صغير لدينا تاريخ عريق ونفتخر بالحرية والمحبة ومكافحة الفاشية التي تعتبر عماداً لدولتنا ووجودنا، وهذه روابط قوية ومهمة بين الجبل الأسود والشعب الروسي".

وأشار الرئيس الجديد إلى أنه "لسوء الحظ" وقعت "انتهاكا غير ضرورية في العلاقات بين بلدينا".

وأعلنت لجنة الإشراف على الانتخابات الرئاسية في جمهورية الجبل الأسود، 16 من الشهر الجاري، أن زعيم الحزب الديمقراطي الاشتراكي الحاكم، ميلو جوكانوفيتش، فاز في الجولة الأولى من الانتخابات التي جرت 15 أبريل، بنسبة 53.9 % من الأصوات، وذلك، وفقا للمعطيات الأولية.

يذكر أن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، وصف في وقت سابق، انضمام الجبل الأسود إلى الناتو بأنه قرار اصطناعي، وبأنه لا يضيف الأمن لأعضاء الحلف.

أما المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، فأعربت عن رأيها بأن "جر الجبل الأسود إلى الحلف هو بمثابة إهانة لهذا البلد الذي عانى الكثير من تعرضه لقصف بشع من قبل قوات الحلف نفسه".