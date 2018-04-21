نفاد تذاكر أول عرض سينمائي في السعودية خلال 10 دقائق

بعد 10 دقائق من طرحها، نفدت تذاكر أول عرض سينمائي للجمهور في السعودية، بحسب قناة "الإخبارية" الرسمية.

وأتيح للجمهور، مساء أمس، مشاهدة الفيلم الأمريكي Black Panther، في أول دار عرض تفتتح بالبلاد، منذ 35 عامًا، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية.

وأفاد الموقع الإلكتروني لشركة AMC الأمريكية، المشغلة للدار، أن حجز تذاكر العرض الأول متاح "للعوائل فقط"، على أن يفتح للأفراد لاحقًا، فيما بلغ سعر التذكرة 75 ريالًا (نحو 20 دولارًا).

وافتتح وزير الثقافة والإعلام عواد بن صالح العواد، الأربعاء الماضي، دار العرض في مركز الملك عبد الله المالي، بالعاصمة الرياض، بحضور مسؤولين ودبلوماسيين وخبراء عالميين وعرب في مجال صناعة السينما، بينهم "آدم آرون" الرئيس التنفيذي لـ"AMC"، الأكبر من نوعها في العالم.