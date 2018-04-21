تسجيل الدخول

الوطن

نفاد تذاكر أول عرض سينمائي في السعودية خلال 10 دقائق

منذ 15 دقيقة
كتب: وكالات
نفاد تذاكر أول عرض سينمائي في السعودية خلال 10 دقائق

صورة أرشيفية

بعد 10 دقائق من طرحها، نفدت تذاكر أول عرض سينمائي للجمهور في السعودية، بحسب قناة "الإخبارية" الرسمية.

وأتيح للجمهور، مساء أمس، مشاهدة الفيلم الأمريكي Black Panther، في أول دار عرض تفتتح بالبلاد، منذ 35 عامًا، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية.

وأفاد الموقع الإلكتروني لشركة AMC الأمريكية، المشغلة للدار، أن حجز تذاكر العرض الأول متاح "للعوائل فقط"، على أن يفتح للأفراد لاحقًا، فيما بلغ سعر التذكرة 75 ريالًا (نحو 20 دولارًا).

وافتتح وزير الثقافة والإعلام عواد بن صالح العواد، الأربعاء الماضي، دار العرض في مركز الملك عبد الله المالي، بالعاصمة الرياض، بحضور مسؤولين ودبلوماسيين وخبراء عالميين وعرب في مجال صناعة السينما، بينهم "آدم آرون" الرئيس التنفيذي لـ"AMC"، الأكبر من نوعها في العالم.

أخبار متعلقة

Black Panther أول فيلم تعرضه دور السينما في السعودية

Black Panther أول فيلم تعرضه دور السينما في السعودية
"هنيدي" يهنئ "السعودية" بعرض أول فيلم بدور السينما في "المملكة"

"هنيدي" يهنئ "السعودية" بعرض أول فيلم بدور السينما في "المملكة"
السينما السعودية تسلط الضوء على عمل المرأة في "صرخة روح"

السينما السعودية تسلط الضوء على عمل المرأة في "صرخة روح"
رسميا.. السعودية تستعد لاستقبال دور السينما

رسميا.. السعودية تستعد لاستقبال دور السينما

التعليقات

عمومية الزمالك تثور ضد

أحدث الأخبار

القبض على مسجل خطر بتهمة فرض "إتاوات" على السائقين بالمرج

القبض على مسجل خطر بتهمة فرض "إتاوات" على السائقين بالمرج

الصين ترحب بإعلان كوريا الشمالية وقف التجارب النووية

الصين ترحب بإعلان كوريا الشمالية وقف التجارب النووية

مجلس الدولة يبدأ نظر طلب "شؤون الأحزاب" بحل "البناء والتنمية"

مجلس الدولة يبدأ نظر طلب "شؤون الأحزاب" بحل "البناء والتنمية"

"كهرباء سيناء": صيانة المحولات وراء انقطاع التيار بمدينة الطور

"كهرباء سيناء": صيانة المحولات وراء انقطاع التيار بمدينة الطور

الأورمان تحتفل بالأطفال والعرائس الأيتام والأرامل بالوادي الجديد

الأورمان تحتفل بالأطفال والعرائس الأيتام والأرامل بالوادي الجديد

اختيارات الوطن

حب ولهفة وحزن وشوق وغياب وعتاب.. غربة جوابات حراجي القط و"فاطنة"

حب ولهفة وحزن وشوق وغياب وعتاب.. غربة جوابات حراجي القط و"فاطنة"

تمثالك من «بازار هانى» السياحى: «بالتقسيط»

تمثالك من «بازار هانى» السياحى: «بالتقسيط»

حينما قاد سيد مكاوي سيارته من الحسين للمنيل.. "بيشوف في النور والضلمة"

حينما قاد سيد مكاوي سيارته من الحسين للمنيل.. "بيشوف في النور والضلمة"

«مكة» تفجر مواهب «إسلام»: تبات «شيف».. تصبح «مصور»

«مكة» تفجر مواهب «إسلام»: تبات «شيف».. تصبح «مصور»

المهنة طبيب لكن الجنسية سورى: عاطل مع مرتبة الشرف

المهنة طبيب لكن الجنسية سورى: عاطل مع مرتبة الشرف

الأكثر قراءة

عاجل