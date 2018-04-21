الجيش السوري يستهدف المسلحين وطرق إمداداتهم جنوب دمشق

واصل الجيش العربي السوري قصفه لمواقع التنظيمات الإرهابية المنتشرة في الغوطة الغربية، في إطار عملياته العسكرية الرامية إلى اجتثاث الإرهابيين بشكل كامل من جنوب دمشق، وفقا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

ووجهت وحدات من الجيش، صباح اليوم، ضربات مركزة على مقار وأوكار التنظيمات الإرهابية، ومستودعات الأسلحة، وخطوط الإمداد في الحجر الأسود جنوب دمشق وكبدتها خسائر كبيرة، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا".

وأشارت الوكالة السورية، إلى أن العملية العسكرية مستمرة ضد الإرهابيين، حتى استئصال الإرهاب من الغوطة الغربية وإنهاء الوجود الإرهابي فيها.

كانت وحدات الجيش السوري، وجهت أمس الجمعة، ضربات جوية ورمايات مدفعية وصليات صاروخية مركزة على تحصينات وأوكار ومراكز قيادة وغرف اتصالات التنظيمات الإرهابية في الحجر الأسود، أدت الى تدمير عدد من النقاط المحصنة وتكبيد الإرهابيين خسائر بالافراد والعتاد.