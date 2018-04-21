تسجيل الدخول

الوطن

قاضي المعارضات يجدد حبس عاطل قتل مسجل خطر في الجيزة

منذ 11 دقيقة
كتب: محمود الجارحى وجيهان عبد العزيز
قاضي المعارضات يجدد حبس عاطل قتل مسجل خطر في الجيزة

صورة ارشيفية

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، حبس عاطل لمدة 15 يومًا، على ذمة التحقيقات، بتهمة القتل وحيازة سلاح أبيض دون ترخيص، وتجرى التحقيقات بمعرفة أحمد عطية رئيس نيابة قسم الجيزة.

وأفادت التحريات والتحقيقات التي أجريت تحت إشراف اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، بأن مشاجرة نشبت بين مسجل خطر وعاطل، بسبب خلافات على ثمن المشاريب في مقهى بشارع المأمون بالجيزة، انتهت بمقتل الأول.

وحسبما جاء في محضر الشرطة، فإن التحريات التي أجريت تحت إشراف اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، واللواء محمد عبدالتواب مدير المباحث الجنائية، أفادت بأن مشادة كلامية وقعت بين المتهم والمجني عليه، بسبب خلافات على ثمن المشاريب، تطورت إلى تشابك بالأيدي تعدى خلالها المجني عليه بالضرب بالأيدي على المتهم.

وأضافت التحريات، التي قادها المقدم هشام بهجت وكيل فرقة مباحث بولاق الدكرور وقسم الجيزة، والمقدم مصطفى كمال رئيس مباحث قسم الجيزة، والرائد معتصم رزق معاون المباحث، أن المتهم قرر الانتقام لنفسه وذهب إلى منزله، وأحضر سلاحا أبيض "مطواة"، وتفاجأ المجني عليه وسدد له عدة طعنات بمختلف أنحاء جسده حتى فارق الحياة.

وانتقلت قوة أمنية تحت قيادة المقدم هشام بهجت، وكيل فرقة المباحث، وألقت القبض على المتهم والسلاح المستخدم في الجريمة.

أخبار متعلقة

مسجل خطر يقتل عاطل أصاب شقيقه بعاهة مستديمة في الإسكندرية

مسجل خطر يقتل عاطل أصاب شقيقه بعاهة مستديمة في الإسكندرية
عاطل يقتل مسجل خطر بسبب "خلافات مالية" في شبرا الخيمة

عاطل يقتل مسجل خطر بسبب "خلافات مالية" في شبرا الخيمة
تجديد حبس عاطل بتهمة حيازة "خرطوش" في السلام

تجديد حبس عاطل بتهمة حيازة "خرطوش" في السلام
تجديد حبس عاطل بتهمة سرقة منزل مهندس في عين شمس

تجديد حبس عاطل بتهمة سرقة منزل مهندس في عين شمس

التعليقات

عمومية الزمالك تثور ضد

أحدث الأخبار

تجديد حبس المتهم بخطف جاره بسبب خلافات مالية مع والده في الصف

تجديد حبس المتهم بخطف جاره بسبب خلافات مالية مع والده في الصف

ضبط مصنع "بير سلم" لغش ماركات العصائر وطرحها في رمضان

ضبط مصنع "بير سلم" لغش ماركات العصائر وطرحها في رمضان

"يوتيوب" يمنح كارمن سليمان جائزة فضية بعد وصول جمهورها لـ100 ألف متابع

"يوتيوب" يمنح كارمن سليمان جائزة فضية بعد وصول جمهورها لـ100 ألف متابع

مدير الطب بيطري بالغربية: تحصين 91 ألف 25 رأس ماشية ضد "القلاعية"

مدير الطب بيطري بالغربية: تحصين 91 ألف 25 رأس ماشية ضد "القلاعية"

برلماني: أتوقع إقرار علاوات إضافية للعمال بنهاية هذا العام

برلماني: أتوقع إقرار علاوات إضافية للعمال بنهاية هذا العام

اختيارات الوطن

حب ولهفة وحزن وشوق وغياب وعتاب.. غربة جوابات حراجي القط و"فاطنة"

حب ولهفة وحزن وشوق وغياب وعتاب.. غربة جوابات حراجي القط و"فاطنة"

تمثالك من «بازار هانى» السياحى: «بالتقسيط»

تمثالك من «بازار هانى» السياحى: «بالتقسيط»

حينما قاد سيد مكاوي سيارته من الحسين للمنيل.. "بيشوف في النور والضلمة"

حينما قاد سيد مكاوي سيارته من الحسين للمنيل.. "بيشوف في النور والضلمة"

«مكة» تفجر مواهب «إسلام»: تبات «شيف».. تصبح «مصور»

«مكة» تفجر مواهب «إسلام»: تبات «شيف».. تصبح «مصور»

المهنة طبيب لكن الجنسية سورى: عاطل مع مرتبة الشرف

المهنة طبيب لكن الجنسية سورى: عاطل مع مرتبة الشرف

الأكثر قراءة

عاجل