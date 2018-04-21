قاضي المعارضات يجدد حبس عاطل قتل مسجل خطر في الجيزة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، حبس عاطل لمدة 15 يومًا، على ذمة التحقيقات، بتهمة القتل وحيازة سلاح أبيض دون ترخيص، وتجرى التحقيقات بمعرفة أحمد عطية رئيس نيابة قسم الجيزة.

وأفادت التحريات والتحقيقات التي أجريت تحت إشراف اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، بأن مشاجرة نشبت بين مسجل خطر وعاطل، بسبب خلافات على ثمن المشاريب في مقهى بشارع المأمون بالجيزة، انتهت بمقتل الأول.

وحسبما جاء في محضر الشرطة، فإن التحريات التي أجريت تحت إشراف اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، واللواء محمد عبدالتواب مدير المباحث الجنائية، أفادت بأن مشادة كلامية وقعت بين المتهم والمجني عليه، بسبب خلافات على ثمن المشاريب، تطورت إلى تشابك بالأيدي تعدى خلالها المجني عليه بالضرب بالأيدي على المتهم.

وأضافت التحريات، التي قادها المقدم هشام بهجت وكيل فرقة مباحث بولاق الدكرور وقسم الجيزة، والمقدم مصطفى كمال رئيس مباحث قسم الجيزة، والرائد معتصم رزق معاون المباحث، أن المتهم قرر الانتقام لنفسه وذهب إلى منزله، وأحضر سلاحا أبيض "مطواة"، وتفاجأ المجني عليه وسدد له عدة طعنات بمختلف أنحاء جسده حتى فارق الحياة.

وانتقلت قوة أمنية تحت قيادة المقدم هشام بهجت، وكيل فرقة المباحث، وألقت القبض على المتهم والسلاح المستخدم في الجريمة.