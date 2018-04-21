النيابة تجدد حبس عاطلين في واقعة خطف "طالبي كرداسة"

جددت نيابة كرداسة ومركز إمبابة، تحت إشراف المستشار وائل الدرديري، المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة، اليوم، حبس عاطلين اثنين 15 يوما على ذمة التحقيقات، لتورطهما مع 11 آخرين، مقبوضا عليهم في خطف طالبي كرداسة "أنس وعلي"، من شارع السهراية يوم 26 يناير الماضي، بمنطقة كرداسة.

وطلبت النيابة تحريات المباحث عن الواقعة، وتجرى التحقيقات بمعرفة أحمد عادل رئيس نيابة كرادسة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

وحسبما ورد في محضر الشرطة، فإن قوات الأمن عثرت بحوزتهما على 4 بنادق آلية، وبندقتين خرطوش وفرد خرطوش، وكمية من الذخيرة.

كانت أجهزة الأمن بالجيزة، تلقت بلاغًا من أهالي شارع السهراية يوم 26 يناير الماضي، بوقوع حادث إطلاق أعيرة نارية وخطف طالبين اثنين هما "أنس، وعلي"، في المرحلة الثانوية العامة.

وتبين أن وراء ارتكاب واقعة الخطف 15 شخصًا نفذوا الواقعة، لطلب فدية مليون جنيه من والدي الطالبين، وفق ما جاء في تحريات المباحث آنذاك، واستئذان النيابة العامة.

وتمكنت القوات من ضبط 11 شخصًا، وتحرير الطالبين بعد 6 أيام من الاختطاف، وقدمت المباحث آنذاك أدلة مادية للنيابة احتوت على اعترافات لعدد من المقبوض عليهم، والأسلحة المستخدمة في حادث الخطف، وإصدار قرار بضبط وإحضار 4 آخرين شاركوا في تنفيذ الواقعة.

ووفق ما ورد في تحريات المباحث تحت إشراف اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، كانت معلومات وردت من مصادر سرية لضباط مباحث كرداسة، باختباء عاطلين صادر بحقهم أمر ضبط وإحضار منذ 11 يومًا في واقعة خطف "أنس، وعلي" طالبي كرداسة، في إحدى البؤر الإجرامية بالزراعات في كرداسة.

وتوصلت التحريات إلى صحة المعلومات، وانتقلت قوة أمنية تحت قيادة اللواء محمد عبد التواب مدير المباحث الجنائية، وتمكنت من ضبطهما وعثر بحيازتهما على أسلحة نارية وذخيرة، وتحرر المحضر بالواقعة.