المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان يزور إثيوبيا

يبدأ المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين، اليوم، زيارته الرسمية الثانية إلى إثيوبيا بدعوة من الحكومة، وسيشارك خلال زيارته في حوار رفيع المستوى بين الاتحاد الإفريقي ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإثيوبية.

كانت آخر زيارة للمفوض السامي لإثيوبيا في شهر مايو 2017، عندما التقى برئيس الوزراء السابق آنذاك وغيره من كبار المسؤولين الإثيوبيين وأعضاء المجتمع المدني؛ لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان في البلاد. وقامت الحكومة الاثيوبية في وقت سابق من هذا العام بدعوة زيد لإجراء لزيارة البلاد.

وسيلتقي المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان برئيس الوزراء الجديد أبي أحمد، إضافة إلى مسؤولين آخرين رفيعي المستوى، ورئيس مجلس النواب ومدير لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية وممثلي المجتمع المدني.

كما سيشارك المفوض السامي في الحوار الرفيع المستوى حول حقوق الإنسان بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، في يوم الثلاثاء 24 في شهر أبريل المقرر عقده في مقر الاتحاد الإفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، والتي ستستمر لمدة 4 أيام.