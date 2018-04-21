الشهابي: من حاول الاعتداء على سوريا لا يأمل بمنفعة اقتصادية من ورائها

قال فارس الشهابي رئيس اللجنة الاقتصادية والطاقة في مجلس الشعب، ورئيس اتحاد غرف الصناعة في سورية، إن المشاركة السورية في منتدى يالطا الاقتصادي الدولي جاءت بالدرجة الأولى لترسيخ الاعتراف الدولي بالأحقية التاريخية لروسيا في شبه جزيرة القرم، ومن أجل توجيه رسالة لدول العالم والغرب بهذا الشأن، وفقا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وأضاف الشهابي، خلال حوار خاص لبرنامج "ما وراء الحدث"، "نحن لم نتوقع الكثير من المداولات على المستوى الاقتصادي في الوقت الحالي لكن هناك شيء مهم جدا ألا وهو أننا عرضنا أهم الفرص للتعاون وعرضنا ما فعله الإرهاب في سوريا من تدمير للمعامل والمصانع والبنى التحتية، وهذا يعطي فرصة كبيرة للمشاركة في إعادة بناء سوريا".

وأكد الشهابي، "أنا شخصيا ومن معي في لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشعب السوري نعطي الأولوية الكبرى للشركات الروسية والصينية وشركات الدول التي وقفت إلى جانبنا ودعمتنا، أما دول حلف الناتو اعتدت علينا لن نعطيهم شيئا ونقول لهم إن مؤامرتهم لتدمير الاقتصاد قد فشلت".

وأضاف الشهابي، أن سوريا تحتاج إلى 200 مليار دولار لإعادة الإعمار، ونحن في سوريا سنأكل السنابل ونشوي الحيوانات والجراد ولن نأخذ الأموال من هؤلاء الذين دمرونا ولا نريد شيئا منهم، وحصارهم الاقتصادي الذي حاولوا إذلالنا فيه سيصبح العكس تماما ومادمنا أحياء، عليهم أن ينسوا أي منفعة اقتصادية في سوريا.