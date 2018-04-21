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الوطن

برلماني: إنشاء مجلس قومي للرجل "مزحة" ستنتهي قريبا

منذ 5 دقيقة
كتب: محمد طارق
برلماني: إنشاء مجلس قومي للرجل "مزحة" ستنتهي قريبا

شريف الورداني

قال النائب شريف الورداني، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مقترح مشروع قانون إنشاء مجلس قومي للرجل، مجرد "مزحة" ستنتهي قريبا، معلنا رفضه التام لهذا المقترح نظرا لأن الرجل لا يحتاج إلى مجلس حقوقي يدافع عن حقوقه.

وتساءل النائب كيف لدولة فيها الرجل هو كل شيء مشرّع وقاضي ومنفذ ورئيس، أن تناقش مقترح كهذا؟، وما الهدف وراء طرح هذا المقترح؟، وما هو الظلم الواقع على الرجل ليستدعي إنشاء مجلس قومي له يدافع عن حقوقه المسلوبة؟، مشيرا إلى أن كل التحديات في مجتمعنا تواجه المرأة وليس الرجل.

وأوضح النائب أن إنشاء مجلس حقوقي تكون من أجل الدفاع عن حقوق فئة من فئات المجتمع تعاني من انتزاع حقوقها وعدم تحقيق مكاسب مجتمعيه، وهو ما ليس موجودا في الرجل.

وأكد النائب، أنه من الافضل مناقشة استقلالية المجالس القومية القائمة بالفعل، فتبعية مجلس الأمومة والطفولة لوزارة الصحة أمر غير دستوري ما جعل دوره غير فعال، فالعمل على تطوير هذه المجالس أمر لا بد منه، نظرا لأن هذه المجلس هي المنوطة برعاية الأسرة المصرية كافة.

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