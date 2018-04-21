سلاح الجو الليبي: نستهدف أي تحركات مشبوهة في الجنوب

جددت عملية فرض القانون في الجنوب الليبي التابعة للجيش الليبي، تأكيد أن أي تحركات مشبوهة في الجنوب الليبي ستكون هدفًا لمقاتلات ومروحيات سلاح الجو، وفق ما نقل موقع بوابة إفريقيا الإخبارية.

وبثت شعبة الإعلام الحربي تسجيلًا مصورًا يظهر "لقطات حية من طلعات مقاتلات ومروحيات سلاح الجو فترة عمليات فرض القانون واستعادة هيبة الدولة بجنوب ليبيا".

كان القائد العام للقوات المسلحة خليفة حفتر، أطلق عملية فرض القانون في الجنوب الليبي ووصلت تعزيزات وتجهيزات عسكرية ضخمة من بينها طائرات مقاتلة، إلى قاعدة براك الشاطئ الجوية؛ لمساندة وحدات القوات المسلحة في إعادة استتباب الأمن في مناطق الجنوب الليبي.