بالصور| كلية الزراعة بـ"جامعة القناة" تنظم برنامجا في "الاستزراع السمكي"

نظمت كلية الزراعة بجامعة قناة السويس اليوم، برعاية الدكتور ممدوح غراب، رئيس الجامعة، برنامج مكثف عن الإستزراع السمكي، بعنوان "التكنولجيا الحديثة في إدارة الأحواض السمكية ونظم إدارة المياه".

وأكد الدكتور مجدي عثمان، عميد كلية الزراعة، أن الدورة تتناول كيفية إدارة المياه بالمزارع السمكية، وإنتاج وتنمية الغذاء الطبيعي بمزارع الأسماك والقشريات، ومشاهدة فيديو تعليمي عن أفضل ممارسات الإستزراع السمكي، والبرنامج التدريبي لمركز بحوث الأسماك، و"أساسيات تغذية الأسماك والقشريات وتصنيع الأعلاف السمكية"، وتغذية وصحة الأسماك للواقع والمستقبل.