غدا.. فيفي عبده تشارك في افتتاح مهرجان "صاجات" للرقص الشرقي

دعت الفنانة الكبيرة فيفي عبده، من خلال حسابه الشخصي على موقع "انستجرام"، جمهورها للمشاركة في حفل افتتاح مهرجان صاجات للرقص الشرقي؛ المقرر أن ينطلق يوم 22 من الشهر الجاري، بمشاركة راقصات من أكثر من 16 دولة أجنبية وتستمر فعالياته عدة أيام.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تعقد فيفي فيها مثل هذه الدورات بمصر، حيث شاركت بعدد من المهرجانات المماثلة في ألمانيا وإيطاليا بالأشهر الماضية.

وتستعد فيفى خلال الأيام القليلة المقبلة لتصوير برنامجها "لمة العيلة"، والمقرر إذاعته خلال شهر رمضان على شبكة تلفزيون "النهار"، وهو برنامج اجتماعي يعد تجربتها الثالثة في تقديم البرامج بعد برنامج "أحلى مسا" على "إم بي سي مصر" وبرنامج "5 مواه".