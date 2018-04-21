رئيس الوزراء يتفقد مشروع تطوير محور بحيرة الصيادين المطل على "التمساح"

واصل المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، جولته بمحافظة الإسماعيلية يرافقه وزيرا الصحة والتنمية المحلية، والمحافظ، حيث تفقد مشروع تطوير محور بحيرة الصيادين المطل على بحيرة التمساح، والذي يعد جزءا من عمليات تطوير الطرق الرئيسية لحل الاختناقات المرورية بالمحافظة.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح تفصيلي عن المشروع، والذي يضم توسعة ورفع كفاءة طريقي "محمد علي" و"أم كلثوم"، بإجمالي أطوال 8 كم، بهدف تحقيق الازدواج في اتجاهي الطريق، إلى جانب إقامة كوبري بطول 2.4 كم أعلى ترعة الإسماعيلية.

وتضمن المشروع طريق سطحي بطول 3.5 كم، مقسم إلى اتجاهين مروريين، كل اتجاه عبارة عن 4 حارات مرورية، إضافة إلى طريق خدمة للمحلات التجارية والخدمات الترفيهية والمباني الخدمية ومول تجاري، فضلا عن طريق للدراجات.