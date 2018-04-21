إنشاء 10 محلات تجارية للشباب بمدينة الخارجة في الوادي الجديد

قال المهندس مجدي الطماوي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد اليوم، إنه يجري حاليًا إنشاء محلات تجارية لطرحها للشباب بحي البستان بمدينة الخارجة.

وأضاف الطماوي أن المحافظة تنفذ حاليًا 10 محلات بهدف دعم الحي بكافة الخدمات، باعتباره من الأحياء السكنية الجديدة، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للشباب، وأنه جرى الانتهاء من 50% من الأعمال حتى الآن.

وأوضح رئيس مركز الخارجة، أن الوحدة المحلية ستتلقى الطلبات لفرزها بالشروط التي أقرها المجلس، والأولوية في الاختيار لغير العاملين بالحكومة والشباب الذي لم يستفد من المشاريع السابقة من قبل.

وأكد رئيس مركز ومدينة الخارجة بالوادي الجديد، على أن المحافظة انتهت أيضا من تنفيذ 22 محلًا تجاريًا للشباب بحي "25 يناير"، بتكلفة مليون و700 ألف جنيه، كما يجري حاليًا تنفيذ ممشى سياحي.