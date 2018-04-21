تسجيل الدخول

الوطن

إنشاء 10 محلات تجارية للشباب بمدينة الخارجة في الوادي الجديد

منذ 15 دقيقة
كتب: شرف غريب
إنشاء 10 محلات تجارية للشباب بمدينة الخارجة في الوادي الجديد

الوحدة المحلية لمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد

قال المهندس مجدي الطماوي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد اليوم، إنه يجري حاليًا إنشاء محلات تجارية لطرحها للشباب بحي البستان بمدينة الخارجة.

وأضاف الطماوي أن المحافظة تنفذ حاليًا 10 محلات بهدف دعم الحي بكافة الخدمات، باعتباره من الأحياء السكنية الجديدة، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للشباب، وأنه جرى الانتهاء من 50% من الأعمال حتى الآن.

وأوضح رئيس مركز الخارجة، أن الوحدة المحلية ستتلقى الطلبات لفرزها بالشروط التي أقرها المجلس، والأولوية في الاختيار لغير العاملين بالحكومة والشباب الذي لم يستفد من المشاريع السابقة من قبل.

وأكد رئيس مركز ومدينة الخارجة بالوادي الجديد، على أن المحافظة انتهت أيضا من تنفيذ 22 محلًا تجاريًا للشباب بحي "25 يناير"، بتكلفة مليون و700 ألف جنيه، كما يجري حاليًا تنفيذ ممشى سياحي.

أخبار متعلقة

"ميكنة الخدمات الحكومية".. ندوة بإعلام مركز الخارجة

"ميكنة الخدمات الحكومية".. ندوة بإعلام مركز الخارجة
مركز الخارجة ينفذ 10 قرارات إزالة لمنازل آيلة للسقوط

مركز الخارجة ينفذ 10 قرارات إزالة لمنازل آيلة للسقوط
مركز الخارجة يحرر 84 محضرا لاستخدام مياه الشرب في الزراعة

مركز الخارجة يحرر 84 محضرا لاستخدام مياه الشرب في الزراعة
مركز الخارجة يعلن أسماء المرشحين والمستبعدين لعدد 22 محلا تجاريا

مركز الخارجة يعلن أسماء المرشحين والمستبعدين لعدد 22 محلا تجاريا

التعليقات

عمومية الزمالك تثور ضد

أحدث الأخبار

ضبط 4 أشخاص بحوزتهم كميات من المواد المخدرة بجنوب سيناء

ضبط 4 أشخاص بحوزتهم كميات من المواد المخدرة بجنوب سيناء

جامعة القناة تستضيف المسابقة النهائية لكأس بنك التنمية الصيني

جامعة القناة تستضيف المسابقة النهائية لكأس بنك التنمية الصيني

محافظ كفر الشيخ لـ"الوطن": تنفيذ 17 مشروع طرق وكباري بـ2.6 مليار جنيه

محافظ كفر الشيخ لـ"الوطن": تنفيذ 17 مشروع طرق وكباري بـ2.6 مليار جنيه

وقفة احتجاجية للعاملين بـ"بسكو مصر" للمطالبة بالأرباح

وقفة احتجاجية للعاملين بـ"بسكو مصر" للمطالبة بالأرباح

السفير الفلسطيني في ماليزيا: "البطش" رجل صالح لطيف ولم يكن له أعداء

السفير الفلسطيني في ماليزيا: "البطش" رجل صالح لطيف ولم يكن له أعداء

اختيارات الوطن

جلابية وبيجامة وتي شيرت صلاح.. "هندسة بورسعيد" في وداع "5 سنين مذاكرة"

جلابية وبيجامة وتي شيرت صلاح.. "هندسة بورسعيد" في وداع "5 سنين مذاكرة"

حب ولهفة وحزن وشوق وغياب وعتاب.. غربة جوابات حراجي القط و"فاطنة"

حب ولهفة وحزن وشوق وغياب وعتاب.. غربة جوابات حراجي القط و"فاطنة"

تمثالك من «بازار هانى» السياحى: «بالتقسيط»

تمثالك من «بازار هانى» السياحى: «بالتقسيط»

حينما قاد سيد مكاوي سيارته من الحسين للمنيل.. "بيشوف في النور والضلمة"

حينما قاد سيد مكاوي سيارته من الحسين للمنيل.. "بيشوف في النور والضلمة"

«مكة» تفجر مواهب «إسلام»: تبات «شيف».. تصبح «مصور»

«مكة» تفجر مواهب «إسلام»: تبات «شيف».. تصبح «مصور»

الأكثر قراءة

عاجل