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الوطن

وزير الداخلية الماليزي: نبحث احتمالية تورط وكالات أجنبية بمقتل البطش

منذ 7 دقيقة
كتب: وكالات
وزير الداخلية الماليزي: نبحث احتمالية تورط وكالات أجنبية بمقتل البطش

صورة أرشيفية

أفاد نائب رئيس الوزراء الماليزي، وزير الداخلية، أحمد زاهد حميدي، بأن الحكومة تبحث احتمالية تورط وكالات أجنبية باغتيال الأكاديمي الفلسطيني، فادي البطش، صباح اليوم.

وقال حميدي، في تصريحات نقلتها صحيفة "نيو سترايتس تايمز" المحلية، إنّ السلطات لا تستبعد الاحتمالية "تورط وكالات أجنبية" بناءً على كيفية قتل الأكاديمي فادي البطش.

وأضاف بالقول، "يمكن أن يكون لقتله بعض الصلات مع وكالات استخبارات أجنبية، أو بعض الدول غير الصديقة مع فلسطين"، وفقا لما ذكرته وكالة "الاناضول" التركية.

وفي السياق، أمر الوزير الماليزي شرطة بلاده بـ"إجراء تحقيق شامل في القضية، بما في ذلك الحصول على مساعدة الإنتربول (منظمة الشرطة الجنائية الدولية)، وآسيانبول (الجهة الرسمية المكونة من أجهزة الشرطة التابعة لرابطة أمم جنوب شرق آسيا) وغيرهما من الوكالات المعنية".

وأوضح حميدي، أن التحقيقات الأولية أظهرت أن مرتكبي الواقعة "استقلوا دراجة نارية من طراز BMW GX". كما أعرب الوزير الماليزي عن أسفه إزاء واقعة الاغتيال، ومضى قائلاً "أنا حزين لما حدث، وحسب معلومات الشرطة، كان الضحية يقيم هنا لمدة 10 سنوات وكان خبير في الهندسة الكهربائية و(صناعة) الصواريخ".

 

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