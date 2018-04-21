سفير السعودية باليمن: الحوثيون يحتجزون أكثر من 19 سفينة نفط

تحتجز الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، نحو 19 سفينة محمّلة بالمشتقات النفطية، بمنطقة رمي المخطاف التابعة لسيطرة الحوثيين، وفق ما كشف عنه السفير السعودي في اليمن محمد آل جابر، وفقا لـ"إروم نيوز".

وقال السفير الذي يشغل أيضًا منصب المدير التنفيذي لمركز إسناد العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن، عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، السبت، إن "الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران تحتجز أكثر من 19 سفينة مشتقات نفطية".

وأكد آل جابر، أن مركز إسناد العمليات الإنسانية الشاملة، يتابع بقلق عميق احتجاز الميليشيات الحوثية للسفن، ويعتبر مركز "إسناد" خطة طويلة المدى تتحدث عن فرص وظيفية لنحو 15 ألف شخص في اليمن، ومساعدات اقتصادية بدأت بملياري دولار للبنك المركزي اليمني، ومليار ونصف المليار دولار للأمم المتحدة، فضلًا عن جسر إغاثي استمر لما يربو على أسبوع حمل مساعدات إغاثية إلى اليمن.