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الوطن

رئيس الوزراء يتوجه إلى مستشفى أبوخليفة بالإسماعيلية

منذ 17 دقيقة
كتب: وائل سعد
رئيس الوزراء يتوجه إلى مستشفى أبوخليفة بالإسماعيلية

جولة رئيس الوزراء فى الاسماعيلية

توجه المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، إلى مستشفى أبوخليفة التي تقع على الطريق السريع (الإسماعيلية ـ بورسعيد)، عقب انتهاء الاجتماع الذي عقده مع القيادات التنفيذية بمحافظة الإسماعيلية.

وتفقد رئيس الوزراء أعمال إعادة تأهيل المستشفى بهدف تخصيصها لتكون أول مستشفى للطوارئ واستقبال الحوادث وأكبر مركز لعلاج الإصابات بمحافظات إقليم القناة وسيناء، حيث تصل الطاقة الإجمالية للمستشفى إلى 116 سريرا منها 16 سريراً للعناية المركزة مجهزة بأحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة، إضافة إلى 3 غرف عمليات كبرى، وغرفتي عمليات طوارئ، وعدد 3 أسرة إنعاش قلب، وعيادات خارجية تخصصية.

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