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الوطن

وزير التعليم العالي يؤكد الالتزام بأجندة العام الدراسي

منذ 33 دقيقة
كتب: أميرة فكري
وزير التعليم العالي يؤكد الالتزام بأجندة العام الدراسي

وزير التعليم العالي

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، ضرورة التزام الجامعات بأجندة العام الدراسي وفق الخريطة الزمنية المعلنة مسبقًا من المجلس الأعلى للجامعات، على أن يتم الاستعداد لامتحانات نهاية العام الجامعي حاليًا، وأن تعلن جداول الامتحانات مبكرًا للطلاب، مع اتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة استعداداً للامتحانات.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، اليوم، برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور يوسف راشد القائم بعمل أمين المجلس الأعلى للجامعات، ورؤساء الجامعات، وأعضاء المجلس.

وأكد المجلس وقوفه بجانب جامعتي سيناء والعريش والمعاهد العليا بشمال سيناء، وتوفير كافة ما يدعمها لاستكمال العام الدراسي، مطمئنًا الطلاب والأهالي بحل هذه الأزمة تمامًا.

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