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الوطن

وزير التعليم العالي: افتتاح "كونفوشيوس" انعكاس للتعاون المثمر مع الصين

منذ 13 دقيقة
كتب: أميرة فكرى
وزير التعليم العالي: افتتاح "كونفوشيوس" انعكاس للتعاون المثمر مع الصين

وزير التعليم العالى والبحث العلمى يشهد فعاليات افتتاح معهد كونفوشيوس

شهد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم، فعاليات افتتاح مبنى معهد كونفوشيوس النموذجي بجامعة القاهرة، بحضورالدكتور عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وسونج آيقوه السفير الصيني بالقاهرة، ورحاب صبح رئيس قسم اللغة الصينية ومدير المعهد، بمشاركة عدد من رؤساء الجامعات المصرية.

وأكد الوزير عمق العلاقات المصرية الصينية، مشيدا بنجاح التجربة الصينية على مستوى العالم، مشيرا إلى أن افتتاح معهد كونفوشيوس النموذجي يعكس التعاون المثمر والبناء بين البلدين، موضحا أن معهد كونفوشيوس بالجامعة يدرس فيه قرابة ألفي طالب لمدة 3 أشهر لتعلم اللغة الصينية بمعامل مجهزة بأحدث الوسائل التعليمية.

وأضاف أن هناك تعاونا مستمرا مع الجانب الصيني في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، ومنها التعاون مع جامعة الإسكندرية، ممثلا في ضم مندوب صيني إلى مجلس أمناء الجامعة.

 

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