وكيل "تعليم الغربية" يزور مدرسة فاكو للتعليم المزدوج بإدارة سمنود

أجرى الشناوي عايد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية اليوم، جولة تفقدية زار خلالها مدرسة فاكو للتعليم والتدريب المزدوج، وهي أول مدرسة تعليم مزدوج داخل مصنع بالغربية.

وخلال الزيارة تفقد خطوط الإنتاج المختلفة، وأشاد بالمستوى المهاري الرائع أثناء عملهم وتدريبهم على خطوط الإنتاج.

كما أثنى على الجهد المبذول في رعاية الطلبه والطالبات، مشيرا إلى أنه سوف يتم عرض منتجات مدرسة فاكو داخل منافذ بيع التعليم الفني.

وكان برفقة وكيل الوزارة، المهندس ناصر حسن، مدير عام التعليم الفني ولفيف من القيادات التربوية.