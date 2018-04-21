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الوطن

بعد غد.. "رجال الأعمال" تستضيف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية

منذ 11 دقيقة
كتب: محمود الجمل
بعد غد.. "رجال الأعمال" تستضيف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية

علي عيسي

تستضيف جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى، بعد غد الإثنين، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية المهندس أحمد عبدالرازق، وذلك خلال اجتماع مشترك للجنتي الصناعة والبحث العلمي ولجنة الطاقة بالجمعية بهدف استعراض النتائج الفعلية لتطبيق النظام الجديد للتراخيص الصناعية.

وقال المهندس علي عيسى، رئيس الجمعية، أن الاجتماع يهدف إلى إستعراض النتائج الفعلية لتطبيق النظام الجديد للتراخيص الصناعية؛ بعد صدور القانون رقم 15 لسنة 2017 الخاص بتيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية.

وأضاف رئيس الجمعية، أن الاجتماع المشترك للجنتي الصناعة والبحث العلمي ولجنة الطاقة بالجمعية؛ سيناقش التحديات التي تواجه التراخيص الصناعية ودور مجتمع الأعمال في التغلب على جميع التحديات وفي مقدمتها تيسير إجراءات التراخيص.

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