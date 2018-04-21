سحب وإلغاء ترخيص مركز المنصورة للغسيل الكلوي بكفر صقر

أصدر اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، قرارًا بسحب وإلغاء الترخيص لمركز المنصورة للغسيل الكلوي "الموجي"، والكائن في كفر صقر، وذلك لمخالفته للمادة 13 من القانون رقم 51 / 1981 ميلاديًا، والمعدل بالقانون رقم 153 / 2004، بشأن تنظيم العمل بالمنشآت الطبية غير الحكومية.

ويأتي هذا الإجراء في إطار تنظيم العمل والتأكد من استيفاء كافة الاشتراطات القانونية والصحية للمنشآت الطبية بنطاق دائرة المحافظة.

وتقدم وكيل وزارة الصحة بالشرقية بمذكرة للعرض على المحافظ لاستصدار قرار بالموافقة على إلغاء الترخيص رقم 65 / 1997، لمركز المنصورة للغسيل الكلوي "الموجي"، والكائن بكفر صقر لمخالفته لأحكام القانون بشأن تنظيم العمل بالمنشآت الطبية غير الحكومية.