بهاء أبو شقة: حزب الوفد يفتح بابه للجميع

أكد الدكتور بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، أن بيت الأمة يفتح بابه للجميع، وصفحة جديدة، لكل من يريد أن يشارك فيه.

وأوضح، "أبو شقة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن المنفصلين عن بيت الأمة، ينقسمون إلى فئتين، الأولى كـ"الطيور" التي هاجرت من تلقاء نفسها، وهم قامات كبيرة جدًا، وتم الاتصال بهم والتواصل معهم وإقناعهم بضرورة عودتهم إلى بيتهم، وهو ما أكدوه؛ لممارسة دورهم السياسي داخله، والثانية "استقالت من الحزب" وسيتم تشكيل لجنة؛ لبحث أسباب استقالاتهم، واتخاذ القرار النهائي بشأنها.