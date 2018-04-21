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الوطن

مكرم محمد أحمد: ولاية السيسي الأولى أرست قواعد واضحة

منذ 6 دقيقة
كتب: خالد الأسمر
مكرم محمد أحمد: ولاية السيسي الأولى أرست قواعد واضحة

مكرم محمد أحمد

قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الولاية الأولى للرئيس عبدالفتاح السيسي أرست قواعد واضحة بحيث ستصبح المسيرة القادمة أسهل كثيرا عما سبق.

وأضاف أحمد، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه على الشعب المصري أن يثق في قدرة القيادة السياسية على التصدي للمرحلة القادمة بنجاح.

وأشار إلى أن الرئيس كان صريحا وواضحا في أن المشوار سيكون صعب على كل المصريين، وأن الشيء الوحيد لتحقيق التقدم والنجاح هو مواجهة تلك الصعوبات والتحديات التي تمر بها مصر.

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