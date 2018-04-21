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الوطن

تأجيل محاكمة 12 متهما بالتظاهر في المنيا مع استمرار حبس 3 آخرين

منذ 41 دقيقة
كتب: اسلام فهمي
تأجيل محاكمة 12 متهما بالتظاهر في المنيا مع استمرار حبس 3 آخرين

صوره ارشيفية

أجلت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار خالد عبد الغفار، رئيس الدائرة الثامنة، محاكمة 12 متهمًا بالتظاهر بمدينة المنيا، إلى جلسة اليوم الأول من دور أغسطس المقبل، مع استمرار حبس 3 متهمين.

وقال مصدر قانوني، إن المحكمة استمعت لأقوال عدد من شهود الإثبات في القضية التي تعود إلى إحياء الذكرى الرابعة لثورة يناير بمدينة المنيا، حيث اندلعت تظاهرة بمنطقة حي أبو هلال في عام 2015.

وأحالت النيابة العامة المتهمين للمحاكمة الجنائية في عام 2017، وشمل أمر الإحالة أنهم اشتركوا فيما بينهم على التظاهر ضد مؤسسات الدولة والتحريض على العنف وإثارة الشغب، والانتماء لجماعة محظورة تأسست على خلاف أحكام القانون.

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