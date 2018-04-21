محافظ القليوبية: لا تهاون في تأخير المشروعات الجديدة

أكد اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، أنه لا تهاون في تأخير أي مشروع على أرض المحافظة، مشددًا على استمرار جولاته الميدانية لمراقبة ومتابعة كافة المشروعات على مستوى المحافظة.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ لتفقد مشروعات الري والصحة والطرق بالقليوبية، والتي بدأت بتفقد سحارة مصرف قرية طحلة بمدينة بنها وهي إحدى مشروعات الري بتكلفة 11 مليون جنيه، ونسبة التنفيذ حتى الآن 42% بطول 127.5 متر وسيتم انتهاء العمل بها مع نهاية عام 2018، ومتابعة أعمال تجريف الرياح التوفيقي على طول الطريق وذلك من الكيلو 9.45 إلى الكيلو 36 بتكلفة 24 مليون جنيه.

كما تفقد المحافظ مستشفى القناطر الخيرية المركزي والتي تبلغ تكلفتها 283 مليون جنيه، وتتكون المستشفى من 8 غرف عمليات، وغرفتين للمناظير، و27 غرفة عناية مركزة، بالإضافة إلى 27 حضانة للأطفال المبتسرين، و38 ماكينة للغسيل الكلوي، بعدد الأسرة 205 سراير.

كما تفقد مبنى الاستقبال القديم المكون من أرضي ودورين، وأمر بتجديده فورًا ومن المنتظر الانتهاء من أعمال المستشفى في 15/1/2019.

وشدد عشماوي على سرعة إنهاء الأعمال بها في الوقت المحدد لتقديم خدمة صحية متميزة لأبناء المدينة والقرى المجاورة لها، ثم تفقد أعمال تغطية جانبي ترعة الباسوسية والتي تبلغ مساحتها 5300م2 بتكلفة بلغت 90 مليون جنيه، ثم توجه لمتابعة أعمال إنشاء سور حديدي على ترعة الشرقاوية بمنطاي بقليوب والذي يبلغ طوله 1000 متر، وأمر بتعديل المنحدر الموجود به فورا، كما أمر بسرعة إنهاء الأعمال به، وعدم إلقاء أي قمامة بجانبه.

كما تفقد أيضًا سحارة مصرف بلبيس بتكلفة 100 مليون جنيه والتي تبلغ مساحتها 800 متر، وتقوم السحارة بنقل مياه مصرف بلبيس (والذي يصب في بحيرة المنزلة "بحر البقر") من أسفل ترعة الإسماعيلية، وتتكون السحارة من 20 بوابة عبارة عن مداخل ومخارج وكل فتحة لها بوابتين، ومن المتوقع الانتهاء منها في 30 يونيو المقبل وسعتها ستكون أكثر من ضعف الكمية التي يتم نقلها حاليا، ونسبة التنفيذ حاليا 95%، كما تفقد كوبري أبو زعبل الجديد بالخانكة بتكلفة 40 مليون جنيه والهدف من إنشائه توسيع المجري المائي والطريق.

كما تفقد مستشفى الخانكة المركزي بتكلفة 220 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء منها في أغسطس المقبل، ويتكون من 110 سراير إقامة، وعيادات خارجية، وصيدليات، ومعمل تحاليل، وغرف عمليات، و22 جهاز غسيل كلوي، ومن المنتظر الانتهاء منه في 6/ 8/ 2018.

كما تفقد المحافظ مستشفى الصحة النفسية بالخانكة بتكلفة 13 مليون جنيه والتي تستوعب 290 نزيل نفسي، كما يوجد بها مبنى مكون من أربعة أدوار لعلاج الإدمان سعته 80 سريرًا، و12 ألف وجبة يوميًا للمرضى، وأمر عشماوي بسحب الأعمال من المقاول لتأخيره في التنفيذ.

كما تفقد طريق الخانكة السلام وأمر بإزالة الرمال الموجودة عليه وتوسعته لتيسير حركة المرور ومنع وقوع حوادث عليه، كما تفقد أعمدة الإنارة التي جرى توريدها بتكلفة 2 مليون جنيه لإنارة هذا الطريق وتحديد أماكن لإشارات المرور وعمل مطبات صناعية لتهدئة السرعة وتعليق لافتات لإرشاد وتوعية المواطنين بقواعد المرور السليمة ووضع أسهم مرورية فوسفورية إرشادية.