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الوطن

رئيس الوزراء: اهتمام بمنظومة الصحة وتطوير التعليم خلال المرحلة المقبلة

منذ 8 دقيقة
كتب: وائل سعد
رئيس الوزراء: اهتمام بمنظومة الصحة وتطوير التعليم خلال المرحلة المقبلة

المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء

عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بالقيادات التنفيذية لمحافظة بورسعيد، في ختام زيارته إلى محافظة بورسعيد، لمتابعة سير المشروعات الخدمية والتنموية ومعدلات التنفيذ الخاصة بها والاستماع لمطالبهم المختلفة.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تحرص على أن تكون بداية تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل قوية ومتكاملة لضمان تقديم خدمة طبية متميزة يستحقها المواطن المصري، مشيراً إلى أن المرحلة القادمة ستشهد اهتمامًا واسعًا وتركيزًا على المنظومة الصحية واسترتيجية تطوير التعليم باعتبارهما حجر الأساس ونقطة الانطلاق في مسيرة الشعوب.

وأشاد رئيس مجلس الوزراء بالمشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها في بورسعيد، مؤكداً على أنها ستسهم في خدمة أهالي محافظة بورسعيد، وإقليم القناة وستعمل على التوسع في عمليات التنمية في تلك المنطقة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه على الرغم من تحقيق مؤشرات جيدة للغاية في جميع المجالات، إلا أن هناك بعض التحديات التي تعمل الدولة على مواجهتها والتعامل معها، في مقدمتها قضية الحد من الزيادة السكانية، والعمل على تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المائية من خلال ترشيد الاستهلاك.  

وخلال الاجتماع، عرض محافظ بورسعيد ما تم إنجازه داخل المحافظة خلال الفترة الماضية في القطاعات المختلفة سوء قطاع الإسكان، والصرف الصحي ومياه الشرب، والصحة، والتعليم، والزراعة، والصناعة، والبيئة، والرياضة.

كما عرض المحافظ عددًا من المطالب الخاصة بالمحافظة، من بينها مخطط مقترح لمجمع سكني جديد غرب بورسعيد، وسبل الاستغلال الأمثل لمنطقة أرض الملاحات، ونقل المناطق الصناعية من داخل الكتلة السكانية إلى المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، واستكمال رفع كفاءة محطات وشبكات الصرف الصحي الموجودة بالمحافظة لإنهاء مشاكل الصرف الصحي.

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