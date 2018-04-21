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الوطن

254 شاحنة بضائع مصرية تعبر منفذ السلوم من وإلى لليبيا

منذ 7 دقيقة
كتب: محمد بخات
254 شاحنة بضائع مصرية تعبر منفذ السلوم من وإلى لليبيا

شاحنات بضائع خلال عبورها بالسلوم الى ليبيا - صورة ارشيفية

سجلت أعداد شاحنات تصدير البضائع المصدرة إلى ليبيا عن طريق الحدود الغربية للبلاد عبر منفذ السلوم البري عبور من وإلى ليبيا 254 شاحنة.

وبلغت أعداد الشاحنات المحملة بالبضائع المصرية التي عبرت من منفذ السلوم إلى ليبيا، اليوم، 130 شاحنة محملين بأنواع مختلفة من البضائع من بينها مواد بناء كالأسمنت والحديد والسيراميك والأدوات الصحية والرخام والجرانيت.

ووصل منفذ السلوم البري 124 شاحنة بعد إفراغهم البضائع في المدن الشرقية داخل ليبيا والقريبة من الحدود المصرية.

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