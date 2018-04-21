وزير الصحة يعلن موعد تطبيق منظومة التأمين الجديدة

قال الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، إن الشعب المصري عانى لسنوات طويلة، من منظومة التأمين الصحي، مضيفًا أنه سيتم إقرار المنظومة الجديدة التي لا تقل عن أي من مثيلاتها في العالم.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "هنا العاصمة"، المُذاع عبر فضائية "CBC"، أنه سيبدأ تفعيل منظومة التأمين الصحي الجديدة منتصف شهر يوليو، وستطبق في محافظة بورسعيد منتصف أغسطس أو سبتمبر.

وتابع أن الوزارة تعد البنية التحتية للوحدات الصحية والمستشفيات، موضحًا: "كل مواطن هيكون له ملف صحي".

وأكد أنه سيتم تقديم كافة الاحتياجات للمناطق والمحافظات التي تعاني من نقص في الخدمات الصحية.

وأوضح أن الأطباء سيحصلون على مقابل مادي مناسب، إلا أنهم سيكونون مطالبين بالحصول على شهادة من هيئة الرقابة والاعتماد والجودة، للدخول في منظومة التأمين الصحي الجديدة.