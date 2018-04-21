عضو "محلية النواب": أسوان وجهة سياحية واستثمارية على الحكومة دعمها

قال النائب رشاد شكري، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن محافظة أسوان واجهة سياحية واستثمارية على الحكومة استغلالها بصورة أكبر من أجل تطويرها والنهوض بها على المستويات كافة.

وأكد شكري، في تصريحات للمحررين البرلمانين، أن اللجنة زارت ميدانيا للمحافظة على مدار الأربع أيام الماضية للتعرف على مشكلاتها ومشروعاتها التنموية، واحتياجاتها المالية لما للمحافظة من أهمية وضرورة لدى المصريين كونها واجهة سياحية واستثمارية لابد من الاهتمام بها.

وأكد شكري على أن الزيارة رسالة تأكيد ومساندة من البرلمان للمواطن الأسواني، ودعما لحقوقه، ومساندة للأفكار الإيجابية التي يتم اقتراحها لتطوير المحافظة والنهوض بها، مشيدا بجهود المحافظ ومعاونية، ومساندته لزيارة اللجنة واضطلاعها على جميع التحديات بكل شفافية ووضوح.

ولفت شكري، إلى أن هذه المحافظة تعد واجهة سياحية، ونحن الآن في حاجة لجذب السياح والترويج لها، ومن ثم الحكومة عليها أن تعي ذلك، مشيرا إلى أن الزيارة رصدت العديد من المشروعات التنموية والمزارات السياحية التي تتميز بها أسوان، خاصة مشروعات الطاقة المتجددة، والتي تضم أكبر تجمع لمحطات الطاقة الشمسية، وستعمل على توفير الاحتياجات الخاصة بالكهرباء لمصر، بالإَضافة إلى شركات الأسمدة والسد العالي، مطالبة الدولة بتوفير كل احتياجات المحافظة.

وأكد شكري على أن المحافظة لابد أن يتم توفير لها الاعتمادات المالية التي أثيرت في لقاءات وفد محلية النواب والجهات التنفيذية في المحافظة، حتى تتمكن من الوفاء باحتياجاتها الملحة.